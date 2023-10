Блинкен съобщи за убити и изчезнали американци в Израел (ВИДЕО)

Междувременно Al Jazeera допълва какво е казал Блинкен за мотивацията за стартиране на военните действия от страна на "Хамас". ОЩЕ: Терористите вилнеят и убиват цивилни в Израел: Статистиката тази сутрин (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ смята, че прекъсването връзките между Израел и Саудитска Арабия със сигурност може да бъде част от мотивацията за атаката на "Хамас".

HAPPENING NOW: Secretary of State Antony Blinken confirms the U.S. has received reports of killed and missing Americans in Israel while on @CNN. WATCH⬇️



