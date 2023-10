Терористите вилнеят и убиват цивилни в Израел: Статистиката тази сутрин (ВИДЕО)

Израелското здравно министерство съобщава за 250 убити израелци и над 1800 ранени, от които 19 в критично състояние, а 326 - в сериозно. Над 3000 ракети са изстреляни от Хамас в Газа към Израел. Над 20 общности в Южен Израел са нападнати от терористични агенти на Хамас. ОЩЕ: Израелците издирват десетки отвлечени от ХАМАС млади жени (ВИДЕА и СНИМКИ)

Междувременно стана ясно, че Медицински център в Южен Израел е бил обект на ракетен обстрел на "Хамас". ОЩЕ: Нетаняху: Израел е във война (ВИДЕО)

"Часове преди това директорът на медицинския център и неговият персонал са преместили пациентите на безопасно място. Това е безразборен огън срещу цивилни. IDF няма да остане настрана", пишат израелските отбранителни сили в социалната мрежа.

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire.



Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety.



This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU