Червена скулптура на Тръмп се почви в Манхатън (ВИДЕО)

В сърцето на Манхатън се появи необичайна и провокативна червена скулптура на американския президент Доналд Тръмп, излизаща от шахта. Под капака на шахтата до президента на САЩ беше забелязан и яркочервен плъх. Инсталацията се появи в града рано сутринта, но по-късно работниците демонтираха скулптурата.

🔴In the heart of Manhattan, an unusual sculpture of Trump emerging from a manhole appeared



Under the manhole cover next to the U.S. president, a bright red rat was also spotted. The installation appeared in the city early in the morning, but workers later dismantled the… pic.twitter.com/puEQB9zyTz