Откраднаха бронзова статуя на Мелания Тръмп (ВИДЕА)

Първата статуя на Мелания Тръмп в родната ѝ Словения беше унищожена от пожар, а сега бронзовата ѝ заместничка е изчезнала, което предизвика полицейско разследване. Бронзовата фигура на първата дама на САЩ в реален размер беше открита през 2020 г. близо до родния ѝ град Севница, извисяваща се над полето върху пън, след като палеж унищожи предишната дървена статуя.

A bronze statue of US First Lady Melania Trump was unveiled in her native Slovenia to replace a wooden one that was set on fire in July. pic.twitter.com/upH1lWiZ74

Според полицията и създателя на бронза, американския концептуален художник Брад Дауни, статуята е била отрязана до глезените и отнесена с количка.

„За кражбата е съобщено на 13 май и веднага полицейски служители са посетили мястото на престъплението и са започнали разследване“, заяви говорителят на полицията Аленка Дреник Рангус.

Дауни каза, че е научил за кражбата, докато е подготвял нов проект в Германия, и посочи, че е „малко тъжен, че я няма“. „Моето усещане е, че това има нещо общо с новите избори на Доналд Тръмп, но кой знае, нали?“, отбеляза Дауни.

Той добави, че когато оригиналната статуя е била изгорена, „не се е чувствал добре“, затова е решил да я замени с бронзово копие. Той го определи като „антимонумент, антипропаганда“.

Оригиналната статуя със синя рокля и токчета е била издълбана с моторен трион от местния художник Алес Зупевц от дърво.

A statue of Melania Trump, that previously stood near her hometown of Sevnica, Slovenia, was set on fire on July 4. The statue wasn't destroyed, but was significantly charred before the artist took it down.



I DON'T REALLY CARE, DO U?pic.twitter.com/IDgndG7o31