Чрез специална програма САЩ ще пречат на Русия да взeма оръжията им в Украйна

"Въоръжените сили на Украйна вдъхновиха света с огромните си умения, професионализъм и дълбока смелост, защитавайки страната си от бруталното и неоправдано нахлуване на Русия. САЩ, заедно със своите съюзници и партньори, ускориха предоставянето на помощ за сигурност на Украйна с исторически темп, за да гарантират, че Украйна е в състояние да защити територията си. Украинското правителство се ангажира да осигури подходяща защита и отчетност на прехвърленото отбранително оборудване", гласи съобщението на Държавния департамент.

"Както при всеки конфликт, ние оставаме бдителни за възможността криминални и недържавни субекти да се опитат да придобият незаконно оръжие от Украйна, включително от членове на руската армия, по време на конфликта или след него", пише още в него.

Предприемат се три мерки: опазване и отчитане на оръжията и боеприпасите в Украйна и съседните държави при тяхното прехвърляне, съхранение и разполагане; подобряване на регионалното управление и сигурност на границите; изграждане на капацитет на силите за сигурност, правоприлагащите органи и агенциите за граничен контрол в региона за възпиране, разкриване и пресичане на незаконен трафик на оръжие.

"Със започването на тази война Русия носи отговорност за всяко произтичащо от нея отклонение. Най-ефективният път към намаляване на конфликта и на риска от незаконно пренасочване на оръжия би бил Русия да прекрати започналата война и да изтегли силите си от цялата суверенна територия на Украйна. САЩ ще продължат да координират действията си със съюзниците и партньорите. Заедно ще надграждаме десетилетията на международно сътрудничество в областта на помощта за сигурност, управлението на конвенционалните оръжия, експортния контрол, сигурността на границите, технологичната сигурност и изграждането на капацитет за правоприлагане. По този начин ще укрепим позициите на Украйна на бойното поле, а когато настъпи подходящият момент - и на масата за преговори", съобщават още от Вашингтон.

Междувременно Associated Press съобщи, че САЩ ще изпратят на Украйна още един пакет с военна помощ, който ще е на стойност 275 млн. долара. Това заявяват на 27 октомври пред агенцията американски официални лица, пожелали анонимност.

В пакета няма нови оръжия – той включва хиляди боеприпаси за оръжейни системи, които вече се намират в Украйна, включително за HIMARS. Очаква се новата помощ да бъде обявена официално на 28 октомври.

Военният министър на САЩ Лойд Остин пък даде информация за изпращането на модерните системи за противовъздушна отбрана NASAMS. По думите му – Украйна ще получи първите две системи в началото на ноември.

Преди дни стана ясно, че Raytheon Technologies е доставил на американското правителство две NASAMS, а изпълнителният директор Грег Хейс даже заяви пред CNBC, че те вече се инсталират в Украйна. Изявлението на Остин обаче показва, че това все още не се е случило.

Украинците са договорили със САЩ още 6 NASAMS освен сегашните две, но за тяхната доставка трябва да измине по-дълъг период от време.

