Демокрацията си отива, а младите я загърбват, за сметка на диктатори: Анализ

"Демокрацията умира по целия свят. Това може да звучи тревожно и да породи последващ въпрос: какво всъщност означава това? Избори ли няма да има Ще бъде ли криминализирана опозицията? Ако това са показателите, тогава Русия на Владимир Путин си остава демокрация. Шест политически партии са представени в Държавната дума, нейния федерален парламент, и има повече от 20 регистрирани политически партии. Е, както вероятно разбирате, Русия не е демокрация: наистина, това е нация, преминаваща през авторитаризма и към тоталитаризъм, с повече руснаци, преследвани за политическа дейност, отколкото от дните на Йосиф Сталин", пише Оуен Джоунс в "The Guardian". Ето и целия му анализ.

Вярата в демокрацията безспорно е в упадък. Ново проучване установява, че 1/5 от британците под 45 години вярват, че най-добрата система за ефективно управление на държава е „силен лидер, който не трябва да се занимава с избори“ в сравнение с 8% от по-възрастните им колеги. Това отразява други открития по света. Проучване на изследователи от Кеймбридж през 2020 г. проучи нагласите в 160 страни и установи, че по-младите поколения „все повече се разочароват от демокрацията “.

А според изследователския център Pew близо две трети от гражданите в 12 нации с високи доходи са били недоволни от демокрацията през 2024 г. спрямо малко под половината през 2017 г.

Защо се случва това Икономическият модел, който осигурява стагнация и несигурност, има какво да отговаря. Изследването на Кеймбридж заключава, че икономическото изключване е основна причина за недоволството сред младите хора. Случаят с Русия е поучителен. Когато Съветският съюз се разпада, новият руски президент Борис Елцин заявява през 1990 г.: „Ние можем да гарантираме, че жизненият стандарт на хората няма да падне, а всъщност той трябва да се повиши с времето.“

END OF DEMOCRACY



20% of Gen Z prefer a strong leader without elections.https://t.co/CxRcYn4I4c