Джо Байдън предупреди, че Русия се готви да атакува Украйна

„Към този момент аз съм убеден, че той е взел решението си“, каза Байдън. През последните дни наблюдаваме сериозна ескалация на насилието и все по-чести нарушения на примирието от страна на руските бойци в опит да провокират Украйна в Донбас", заяви още американският президент. Той допълни, че очаква тази атака в следващите дни.

„Ако Русия продължи с този план, г-н Путин ще е отговорен за катастрофална и ненужна война”, категоричен е американският президент. „Русия все още може да избере пътя на дипломацията. Все още не е късно да се завърне на масата за преговори”, допълни той.

„Проведох два важни телефонни разговора за ситуацията в Русия и Украйна. Първият беше с представители на Конгреса, които представляват САЩ на конференцията по сигурността в Мюнхен заедно с вицепрезидента Камала Харис. Вторият беше с нашите съюзници в НАТО. САЩ са подготвени да защитават всеки сантиметър от територията на Алианса”, подчерта държавният глава на САЩ.

"Има много въпроси, които разделят нацията ни и света, но противопоставянето на руската агресия не е един от тях. Американският народ е единен. Европа е единна, трансатлантическата общност е единна, политическите ни партии в тази страна са единни срещу руската инвазия“, подчерта Байдън.

По думите му съюзниците в НАТО са обединени пред лицето на руската дезинформация. „Русия се опитва да изфабрикува причина, за да започне война с Украйна”, заяви Байдън. И допълни: „Москва изпраща фалшива информация към руското общество, като се опитва да го заблуди, че Украйна планира офанзива в Донбас. За това няма никакви реални доказателства и противоречи на логиката. Киев няма да предприеме каквито и да било военни действия в региона докато Русия трупа все повече и повече войски по границата”.

