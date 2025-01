Джо и Джил Байдън отлетяха с хеликоптер от Вашингтон (ВИДЕО)

След встъпването в длъжност и полагането на клетва на Доналд Тръмп като 47-ия президент на САЩ, 46-ият президент Джо Байдън отпътува с хеликоптер от Вашингтон, заедно със съпругата си Джил Байдън. Това е традиционна церемония по изпращането, при която отиващият си президент и първата дама напускат за последно Вашингтон на борда на "Марин 1" или "Найтхок 46" и прелитат над столицата, посочва телевизия Ен Би Си.

🚨 NOW: President Trump has sent off Joe Biden for the final time



GOOD RIDDANCE to the worst President in history. pic.twitter.com/CWrvHzq0M5