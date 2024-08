Дойде от нищото: Голф играч без малко да бъде блъснат от самолет в Калифорния (ВИДЕО)

Излязъл извън контрол самолет едва не удари нищо неподозиращ играч на голф в Калифорния, предава Daily Mail.

Случаят е от неделя след обяд местно време, като причината за инцидента е пълна механична повреда в летателното средство, станала на около 400 фута височина.

In California, an airplane nearly hit a man on a golf course - ABC Chicago



The incident occurred at a sports complex in Sacramento. The pilot was forced to make an emergency landing near a local airfield while nearly hitting a golfer. pic.twitter.com/Bz7WFeHdqP