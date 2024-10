Доналд Тръмп се гордее с Мелания, въпреки позицията й за абортите

Кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп заяви, че много се гордее с Мелания. Това става ясно от негова публикация в платформата Х (бивш Twitter).

Повод за думите му са мемоарите, които тя издаде наскоро и в която изразява своята позиция за абортите, различна от тази на съпруга си.

"Книгата й е издадена в национален мащаб и се продава навсякъде. Наистина е страхотно! Тя беше фантастична първа дама и споделя това преживяване и много повече. Освен това тя е наистина добър писател, както показа на Републиканската национална конвенция с писмото си, което се оказа сензационен акцент", посочва Тръмп.

