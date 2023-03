Двама души загинаха, а осем са ранени след концерт на американска рапърка

Местните власти казват, че сблъсъкът може да е бил предизвикан от паника, след като част от зрители решават, че са чули изстрели. Засега няма доказателства действително да е имало стрелба, се казва в изявление на полицията в Рочестър пред ABC News.

23-годишната рапърка GloRilla пише в социалните мрежи, че е "съсипана и с разбито сърце" от трагедията. Ужасният инцидент се е случил, след като концертът ѝ вече е бил приключил. Музикантката от Мемфис, чиято песен "F.N.F. (Let's Go)" бе номинирана за най-добро рап изпълнение на наградите "Грами" миналия месец, каза, че не е разбрала за блъсканицата, докато не е напуснала залата.

I am devastated&heartbroken over the tragic deaths that happened after Sunday’s show. My fans mean the world to me 😢praying for their families&for a speedy recovery of everyone affected 🙏🏽

"Моите фенове означават целия свят за мен. Да се молим за техните семейства и за бързо възстановяване на всички пострадали", пише тя в социалните мрежи след трагедията.

Говорител на полицията каза още, че мелето е започнало малко след края на концерта в зала "Armory" в неделя вечерта. "Тълпата се е втурнала към изхода", заяви шефът на полицията Дейвид М. Смит.

"Чухме много показания за възможни причини, включително, че хората са били твърде много, че е имало изстрели, че е използван лютив спрей и други. Предварителните доклади, направени на местопроизшествието, сочат, че нараняванията на загиналите са причинени от стъпкване. Нямаме никакви доказателства за изстрели или някой да е прострелян или намушкан.", се казва в специално съобщение от полицията.

В залата са открити три тежко ранени жени. Едната, Рондезия Белтън, на 33 години, от близкия град Бъфало, умира в болницата.

She tragically lost her life yesterday while attending a concert in Rochester. Her family, friends, and colleagues are devastated and left to mourn this tragic loss. Please keep her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/7l6kjVwafB