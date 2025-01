"Държавен секретар на войната": Блинкен отказал мирни преговори за Украйна в края на 2022? (ВИДЕО)

На церемония в Елисейския дворец френският президент Еманюел Макрон обяви отиващия си държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен за „виден служител на мира“, след което му връчи най-високото отличие на страната - медала на Почетния легион. Съвсем различна обаче беше картината във Вашингтон няколко дни по-късно. "Вашето наследство ще бъде геноцид! Вие завинаги ще бъдете известен като „Кървавия Блинкен, секретар на геноцида“, крещеше протестираща, проникнала на събитието на Атлантическия съвет, където топ дипломатът от администрацията на Джо Байдън изнасяше реч. Служители по сигурността я изведоха от залата - заедно с мъж, размахващ плакат с надпис „Блинкен: военнопрестъпник".

Finally, someone told Blinken the truth:



‘How can you kill thousands of children? You are a brutal war criminal. You have no compassion. You are a monster’

- AN pic.twitter.com/sKjW8lKpma