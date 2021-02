Facebook ще инвестира 1 млрд. долара в новинарската индустрия

Facebook планира да похарчи най-малко 1 милиард долара в подкрепа на новинарската индустрия през следващите три години. Това се посочва в съобщение, публикувано в блога на вицепрезидента по глобалната политика и комуникации на компанията Ник Клег.

Коментирайки уреждането на конфликта с австралийските власти, Клег увери, че Facebook по всякакъв начин се застъпва за установяването на партньорства с новинарските агенции „Затова инвестирахме 600 милиона долара в подкрепа на новинарската индустрия през 2018 г. и планираме да инвестираме още най-малко 1 милиард долара за същата цел през следващите три години“, каза той.Вицепрезидентът припомни, че американската компания миналия месец е обявила споразумения за плащане на съдържание, публикувано на страниците на социалната мрежа, на британски медии като The Guardian, The Daily Telegraph, Financial Times, Daily Mail, Sky News и други. Подобни споразумения са постигнати и с американски информационни агенции и се водят активни преговори с медиите в Германия и Франция. В основата на конфликта в Австралия , каза Клег, е "фундаментално неразбиране на характера на отношенията между Facebook и медиите. Именно новинарските агенции решават да споделят съдържание в социалните медии или да го предоставят за по-нататъшно разпространение, тъй като това се отплаща. Затова техните сайтове разполагат с инструменти за насърчаване на читателите да споделят истории. Когато кликнат върху връзка във Facebook, читателите отиват от тази платформа към сайта на издателя", поясни представителят на американската компания, добавяйки, че през миналата година в Австралия има около 5,1 милиарда такива преходи с приблизителна оценъчна стойност от 407 милиона австралийски долара (повече от 325 милиона щатски долара). На 18 февруари Facebook изключи функциите за публикуване, гледане и разпространение на местни и международни новини за всички потребители в Австралия поради намерението на правителството на страната да приложи кодекс за водене на преговори за медиите. До 23 февруари обаче главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг и главният ковчежник на Австралия Джош Фрейденберг постигнаха споразумение, в резултат на което австралийското правителство направи редица изменения в кодекса, а американската компания се съгласи да приеме условията му и да плати за новини от австралийски медии.Кодексът за преговори за медии и цифрови платформи, предложен от австралийските власти за преодоляване на дисбаланса при преговорите между местните медийни компании и цифровите гиганти Google и Facebook, беше одобрен от австралийския федерален парламент на 25 февруари.