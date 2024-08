ФБР влезе на обиск в къщата на Скот Ритър - американско оръжие на руската пропаганда (ВИДЕО)

Агенти на ФБР влязоха на обиск в къщата на известния американски пропагандист Скот Ритър, който постоянно бива търсен от руски медии и телеграм канали, за да дава "западна гледна точка" в подкрепа на руските опорки.

Новината за обиска предаде News Channel 13. Каналът публикува и видеокадри.

Защо се налага обиск - от ФБР са лаконични, че става въпрос за "текущо федерално разследване", но повече подробности няма - нито какъв е предметът на разследването, нито кой е заподозрян и за какво точно, нито дали се готвят официални обвинения.

