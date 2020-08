Големи промени в канадското правителство след скандал заради разпределение на държавни пари

Канадският премиер Джъстин Трюдо потвърди промените в кабинета си, като обяви, че неговият заместник Кристия Фрийланд ще стане новият финансов министър, предаде БГНЕС.

"Вчера приех оставката на министъра на финансите Уилям Морно и днес преустроих кабинета“", каза държавният глава пред журналисти. Доминик Леблан става министър на междуправителствените въпроси, като същевременно продължава да изпълнява функциите на председател на Тайния съвет на Кралицата за Канада.По-рано CTV обяви назначаването на Фрийланд за финансов министър. Тя стана първата жена, която оглави канадската хазна. От 2015 г. Фрийланд е била министър на външната търговия и министър на външните работи в правителството на Трюдо.В понеделник Морно обяви, че напуска кабинета по собствено желание, но не свързва оставката си със скандала около WE Charity. Той каза, че след напускането на правителството възнамерява да кандидатства за поста шеф на Международната организация за икономическо сътрудничество и развитие. Преди това комисарят по конфликт на интереси и етика започна разследване на Трюдо и Морно, тъй като техните семейства са тясно свързани с WE Charity. По-специално, според телевизионния канал CBC, майката на Трюдо и брат му наскоро са получили поне 282 хиляди канадски долара (210 хиляди щатски долара) за свои изказвания на различни събития на фонда. Премиерът вече заяви, че не е повлиял на решението за избора на фонда WE Charity за стартиране на държавна програма, която в крайна сметка е прехвърлена на една от държавните структури за изпълнение. Този фонд беше назначен за единствен ръководител на държавната програма за разпределение на студентски стипендии като част от федералния проект за подпомагане на студенти, които станаха доброволци по време на пандемията на коронавирус, без провеждане на задължителен конкурс. Организациите трябваше да прехвърлят от бюджета 900 милиона канадски долара (670 милиона щатски долара), но договорът беше прекратен, когато обществеността разбра за връзките на фондацията със семейството на Трудо и неговото правителство.Във връзка със скандала лидерите на опозиционните партии поискаха оставката не само на Морно, но и на Трюдо.