Зеленски наложи санкции на китайски компании, помагащи на Русия за дроновете й

Володимир Зеленски подписа санкции срещу китайски компании, чиито компоненти бяха открити в дронове, използвани от Русия за нападение над Украйна. Общо пет са компаниите, които попадат под ограниченията. Указът е издаден след изявление на Службата за сигурност на страната, която заяви, че е открила произведени в Китай части в свалени дронове по време на въздушна атака срещу Киев на 4 юли.

Zelensky has signed sanctions against Chinese companies whose components were found in drones used by Russia to attack Ukraine.



