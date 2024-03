Групата Green Day хедлайнер на концерт на ООН (СНИМКА)

Концертът, чийто съорганизатор е Националната звукозаписна академия, има за цел да привлече вниманието към неравенствата по света, изострени от изменението на климата. Шоуто ще бъде открито от Ultra Q, алтернативна рок група, ръководена от сина на вокалиста на Green Day Били Джо Армстронг - Джейкъб Дейнджър.

CALLING ALL SAVIORS, WE’RE COMING TO THE BAY!! See you on Tuesday, April 2nd, at @FillmoreSF for an extra special show benefiting the @rhrn_climate Alliance (they help combat the human rights crisis resulting from climate change).



Tickets go on sale tomorrow, March 29th, at… pic.twitter.com/W6JVKANtO1