Хенри Кисинджър получи топло посрещане в Китай от Си Дзинпин (ВИДЕО)

Си се срещна с Кисинджър в Държавната къща за гости "Дяоютай" - дипломатически комплекс в западната част на Пекин, където бившият топ дипломат на Щатите е бил приет по време на първото си посещение в Китай през 1971 г.

Оттогава Кисинджър е посещавал Китай повече от 100 пъти, отбеляза Си Дзинпин по време на срещата, цитиран от държавния телевизионен оператор CCTV.

Chinese President Xi Jinping meets former US secretary of state Henry Kissinger in Beijing.



pic.twitter.com/Z0LDKiqQki https://t.co/XhNJbBT8a9