"Канада не е истинска държава": Мъск за петицията за отнемане на канадския му паспорт

„Канада не е истинска държава“ – така най-богатият човек в света и топ съюзник на американския президент Доналд Тръмп, Илон Мъск, реагира на петицията на канадски граждани да му бъде отнет статусът на двойно гражданство и канадският паспорт. Събраните подписи са вече над 200 000, а целта е подписката да стигне до премиера Джъстин Трюдо. Мъск е подложен на атака заради ролята му в администрацията на новия държавен глава на САЩ, която поставя под риск суверенитета на северната си съседка.

Elon Musk called Canada "not a real country"



The billionaire was reacting to a petition demanding that he be stripped of his Canadian citizenship, which by now has been signed by about 230,000 people. https://t.co/fFEceqBPme pic.twitter.com/E11GLRzOkL