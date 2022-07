Катастрофа на военен хеликоптер в Мексико взе 14 жертви (СНИМКИ)

Според изявлението хеликоптерът е паднал, докато е изпълнявал неуточнени оперативни дейности, и се добавя, че ще бъде проведено разследване на причината.

Военноморските сили "скърбят за смъртта на тези, които загубиха живота си в този инцидент - военноморски персонал, който в живота си показа своята служба и отдаденост на нацията", се посочва още в него.

Смята се, че катастрофата не е свързана със залавянето в петък на известен наркобарон, издирван от САЩ за убийството на американски агент под прикритие, заявиха от флота.

14 people died as a result of the helicopter crash in Mexico - #mexico #people https://t.co/uPrLGGhddz