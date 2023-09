Като на скучен мач: Празна зала на ООН "изслуша" няколко световни лидери (СНИМКА)

Това стана по време на 78-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където от българска страна присъстваха президентът Румен Радев и външният министър Мария Габриел.

Канцлерът на Германия Олаф Шолц трябваше да говори пред почти празна зала на 20 септември. Това може да се види ясно и от кадри, разпространяващи се в социалните мрежи.

German Chancellor Olaf Scholz spoke at the UN General Assembly yesterday to an almost empty hall



Such a small number of listeners can be explained by the fact that the speakers addressed from 9 am and the Scholz's turn reached only by 9 pm.



The German Chancellor also left the… pic.twitter.com/ICVaNmNTz8