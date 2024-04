Ключова визита: Илон Мъск води преговори с лиде на Китай (ВИДЕО)

Китайският държавен телевизионен оператор CCTV каза, че Мъск - един от най-богатите хора в света - е провел среща с висш търговски служител, публикувайки снимка на собственика на X в голямата държавна къща за гости Diaoyutai в Пекин. Мъск има обширни бизнес интереси в Китай и последното му посещение беше през юни миналата година. „Тесла“ не отговори на исканията на AFP за потвърждение на посещението на Мъск, нито сподели своя маршрут за пътуването.

„По покана на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, изпълнителният директор на „Тесла“ (САЩ) Илон Мъск пристигна в Пекин този следобед“, извести държавната телевизия CCTV. Държавните медии съобщиха, че Мъск се е срещнал с Рен Хунбин, ръководител на търговския съвет, "за да обсъдят следващите стъпки в сътрудничеството и други теми".

Магнатът е противоречива фигура на Запад, но в Китай електрическите превозни средства на „Тесла“ се превърнаха в основен елемент от градския живот на средната класа. След като веднъж осмиваше китайските електромобили, Мъск ги описа тази година като „най-конкурентните автомобилни компании в света“. „Хубаво е да видим, че електрическите превозни средства напредват в Китай“, каза той, цитиран от държавата телевизия в неделя. „Всички автомобили ще бъдат електрически в бъдеще.“ Самата компания на Мъск обаче се сблъска с проблеми във втората по големина икономика в света: през януари „Тесла“ изтегли над 1,6 милиона електрически превозни средства в Китай, за да коригира техния софтуер за управление.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W