Кой е заподозреният за стрелбата в близост до Тръмп?

Заподозреният във връзка със стрелбата в близост до експрезидента на САЩ Доналд Тръмп е Райън Уесли Рут, 58-годишен мъж от Хаваите, съобщиха в. New York Times и телевизия Fox News. За момента обаче ФБР отказва да потвърди самоличността му официално.

Припомняме, че снощи представители на американските органи на реда заявиха, че агентите на американската Сикрет сървис са забелязали и стреляли по въоръжен мъж в храсти близо до голфигрището на Тръмп. Той е имал автомат АК-47.

Агентите като забелязали цевта на оръжието, на между 365 и 457 метра от Тръмп, докато разчиствали дупките от потенциални заплахи преди Тръмп да играе. Те веднага влезли в сблъсък с въоръжения мъж и изстреляли поне четири патрона. Още: След стрелбата: ФБР разследва "очевиден опит за убийство" на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Инцидентът се случва между 13:30 ч. и 14:00 ч. местно време, добави шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу заяви на пресконференция.

Стрелецът захвърлил автомата си, две раници и други предмети и избягал с черен джип Нисан.

По думите на шерифа един свидетел е видял стрелеца и е успял да направи снимки на колата и регистрационния ѝ номер.

"Сикрет сървис е направила точно това, което е трябвало", подчерта Брадшоу.

След като заподозреният избягал от местопрестъплението, служителите на реда заявиха, че са изпратили сигнал до щатските служби с информация за автомобила му. В резултат заместник-шерифите в съседния окръг Мартин са задържали заподозрения на междущатска магистрала 95.

"В момента имаме задържан", заяви само Брадшоу, който не идентифицира заподозрения и не даде подробности за евентуалните му мотиви.

🚨 #BREAKING: President Trump just made his first post since the 2nd attempt on his life



KEEP FIGHTING! WE’VE GOT YOUR BACK, MR. PRESIDENT! 🙌🏻 pic.twitter.com/A0qNAyi61i