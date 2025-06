Корените на Тръмп са в Германия: Вижте къщата на дядо му

Историк откри корените на американския президент Доналд Тръмп. Дядо му - Фредерик Тръмп, емигрира тайно през нощта от дома си в Бавария в САЩ, за да избегне военна служба. Той е роден в Калщат, сега в провинция Рейнланд-Пфалц, през 1869 г. Емигрира в САЩ на 16-годишна възраст, първоначално за да избяга от бедността, привлечен от златната треска. Германският канцлер Фридрих Мерц е поканил президента на САЩ да посети родния град на неговите предци. Все още не е известно дали Тръмп е приел поканата.

Тази снимка показва родовия дом на дядото на Доналд Тръмп в германското село Калщат. Той учил за бръснар и на 16-годишна възраст емигрира от винарския регион в Съединените щати в търсене на по-добър живот.

