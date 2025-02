Кацна аварийно в Рим: Италианските ВВС ескортираха американски самолет за Индия (ВИДЕО)

Полет на Американските авиолинии беше отклонен към Рим в неделя поради „проблем със сигурността" и по-конкретно бомбена заплаха. Ето защо изтребители на италианските военновъздушни сили ескортираха самолета до летище "Леонардо да Винчи" в Рим, където той кацна безопасно, съобщиха от летището за ABC News. Става въпрос за полет 292 на Американските авиолинии, който излетя от международното летище "Джон Ф. Кенеди" от Ню Йорк за международното летище "Индира Ганди" в Ню Делхи.

Високопоставен служител, информиран по въпроса, каза пред ABC News, че бомбена заплаха е причината за отклоняването на полета. Тя била получена по имейл и първоначално е счетена за неоснователна, но индийските власти са настояли самолетът да бъде проверен преди кацане в Ню Делхи. ОЩЕ: Поредна тежка авиокатастрофа: Два самолета се сблъскаха в САЩ (СНИМКИ и ВИДЕО)

„Безопасността и сигурността са нашите основни приоритети и ние благодарим на нашите клиенти за тяхното разбиране“, се казва в изявление на авиокомпанията.

BREAKING: An American Airlines flight from New York to New Delhi was diverted to Rome over a "possible security issue," the airline says.https://t.co/pqKhpJGLw4 pic.twitter.com/BdQvr0P4yg