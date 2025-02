Поредна тежка авиокатастрофа: Два самолета се сблъскаха в САЩ (СНИМКИ и ВИДЕО)

Два самолета са се сблъскали във въздуха близо до летище Марана Регионал в Аризона. За това предадоха американски медии. Инцидентът е станал в сряда сутринта, около 8:25 местно време. Единият самолет е бил Lancair, а другият – Cessna 172. И двата са малки еднодвигателни самолети. На борда на всеки от тях е имало по двама души, които са загинали, предаде bTV.

BREAKING: Another American Plane Crash under the Trump administration today in Arizona. What’s going on?



We’ve had at least 9 plane crashes since Trump took office. Do you think this has anything to do with him firing many valuable FAA workers?



Repeat after me:



1/29 –… pic.twitter.com/jtXo5LfgdB