Край на военната помощ на САЩ за Украйна: Продължава да е неясно (ВИДЕО)

"Няма повече да даваме празни чекове за война в много далечна държава без да има истински, траен мир. Чудесно е, че камерите работеха и записваха, защото американците и целият свят видяха с какво президентът Тръмп и екипът му се занимават зад кулисите при преговорите с украинците". Това заяви говорителят на Белия дом Каролин Лийвит и отправи ясна заплаха, че САЩ може да спрат всякаква помощ за Украйна, включително военна: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО).

🇺🇸🇺🇦 "The U.S. will no longer write blank checks for a distant war without a real peace," — White House Press Secretary Karoline Leavitt. She also claimed that Zelensky provoked Vance during the meeting with Trump. pic.twitter.com/e3SECgi6Xd

Според вътрешни източници на CBS, след огромния скандал между Тръмп, Ди Джей Ванс, който публично го провокира, и Зеленски, екипът от съветници на Тръмп е останал в Овалния офис и е имало разгорещена дискусия дали американската военна помощ за Украйна да бъде окончателно спряна или не. Само че пред американски медии източници от Белия дом казват, че САЩ са заложили твърде много в Украйна, за да могат просто "да си тръгнат", както Тръмп заплаши Зеленски в Овалния кабинет (или приемаш подход за мир /на всяка цена/, или САЩ напускаме).

Друга американска новинарска агенция – Bloomberg, определи случилото се за "бедствие, катастрофа". Шокът стана по-дълбок, след като Тръмп каза в социалната си мрежа на Зеленски да се върне, когато е готов за мир. Всичко това предвид многократните обяснения на украинския президент, че на Владимир Путин не може да се вярва добросъвестно да спазва каквото и да е споразумение, освен ако не бъде принуден и заплашен от достатъчно силни гаранции за сигурност: Зеленски: Тръмп има план как да спре Путин, дойдох да го чуя, не сме направили нищо лошо (ВИДЕО)

"Стана ясно, че свободният свят се нуждае от нов лидер. От нас, европейците, зависи да приемем предизвикателството", категорично каза външният министър на ЕС и бивш премиер на Естония Кая Калас, която е в списъка на руския диктатор Владимир Путин за издирване: Русия обяви за издирване естонския премиер Кая Калас

Европа ще опита да събере парчетата след срещата в Овалния кабинет и да поправи каквото е възможно, но изглежда Тръмп е решил да продаде Украйна – това казва европейски дипломат, пожелал да остане анонимен. А италианският премиер Джорджа Мелони поиска среща на Тръмп с европейските лидери и то незабавно, като на тази среща честно всички да си кажат какъв ще е подходът им за решение на "глобалните предизвикателства".

На въпрос за какво точно екипът на Тръмп иска Зеленски да се извини, американският държавен секретар Марко Рубио отговори – че превърна срещата във фиаско (за него). Рубио призна на практика, че като е питал Ди Джей Ванс за каква дипломация говори, украинският президент е бил прав за ужасните жертви, които са факт заради това, че Владимир Путин нареди на армията си да нахлуе в Украйна на 24.02.2022. „Трябва да има край на войната – единственият начин е Русия да дойде на масата на преговорите. Той го разбира – ако атакуваш Путин, независимо какви са личните ти чувства, ако принуждаваш президента (Тръмп) да заеме такава позиция – с максималистични искания Русия да плати за нанесените (от нея) щети – като говориш агресивно, няма да доведеш на масата за преговори всички. Зеленски казва, че иска мир, но може би не иска“, обяви Рубио:

Zelensky should apologize for his dispute with Trump and Vance at the White House, says U.S. Secretary of State Marco Rubio: “He didn’t need to go there and be hostile. I think he should apologize for wasting our time on a meeting that was bound to end this way.” pic.twitter.com/5JRhVhsaiV