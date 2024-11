Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект може да се превърне в добра сила (ВИДЕО)

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева смята, че изкуственият интелект може да бъде превърнат в добра сила. Това е казала тя по време на 12-ия статистически форум на Международния валутен фонд (МВФ), който се провежда в хибриден формат във Вашингтон.

Темата на тазгодишния статистически форум е Измерване на въздействието на изкуствения интелект (AI) върху икономиката.

"За да превърнем изкуственият интелект в сила за добро, която стимулира приобщаващия икономически растеж, се нуждаем от надеждни, навременни, точни и приложими данни за координиране на действията на правителствата, частния сектор и гражданското общество", смята Георгиева. ОЩЕ: Мъск: Изкуственият интелект ще се развива, без да става опасен за хората

