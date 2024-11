Лидерите на ЕС с първа реакция след изборите в САЩ

Горещо поздравявам Доналд Тръмп за избирането му за 47-и президент на САЩ. Това пише в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Очаквам с нетърпение отново да работя с президента Тръмп за постигане на силен трансатлантически дневен ред. ЕС и САЩ са повече от съюзници. Свързани сме с истинско партньорство между нашите 800 милиона граждани. Тази връзка е дълбока част от нашата обща история и стремежа към свобода и демокрация, от общите цели за сигурност и възможности за всички. Нека работим заедно за трансатлантическо сътрудничество, което да продължи да носи полза за нашите граждани. Милиони работни места и милиарди в търговията и инвестициите от всяка страна на Атлантика зависят от нашите икономически отношения, обобщава фон дер Лайен. Още: Нетаняху поздрави Тръмп: Скъпи Доналд, това е нова ера в големия съюз между Израел и САЩ

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.