"Проект 2025": Радикалният план за промяна на Америка с почерка на Тръмп

Възстановяване на семейството, премахване на понятията „сексуална ориентация“, „многообразие“ и „равенство между половете“ от всички закони и разпоредби, разграждане на държавната администрация, включително образователното министерство и ФБР, и поставянето ѝ под пълния контрол на президента – с негови назначения като изпълнители. Така трябва да се управлява САЩ според консервативната фондация Heritage, изготвила документ от 900 страници, озаглавен „Проект 2025“.

Мнозина виждат в концепцията за преобразяване на Америка почерка на Доналд Тръмп, но републиканецът, прострелян през уикенда на предизборен митинг в Пенсилвания, твърдо отрича да стои зад „Проект 2025“.

Въпреки това авторите на документа са свързани с бившия държавен глава, а в миналото базираната във Вашингтон фондация е обявявала сътрудничество с Тръмп по определени политики. Масло в огъня наля и изтекъл аудиозапис, в който глас като този на президента на фондацията Кевин Робъртс твърди, че Тръмп лъже за незнанието си относно „Проект 2025“.

Още: Как конспиративните теории превзеха социалните мрежи след опита за убийство на Тръмп

"Действията на либералните политици във Вашингтон създадоха отчаяна нужда и уникална възможност за консерваторите да започнат да отстраняват щетите, нанесени от левицата, и да изградят по-добра държава за всички американци през 2025 г.", пише в сайта на проекта на мозъчния тръст. "За консерваторите не е достатъчно да печелят избори. Ако искаме да спасим страната от хватката на радикалната левица, се нуждаем както от управленска програма, така и от правилните хора, готови да изпълнят тази програма още в първия ден на следващата консервативна администрация".

Снимка: Getty Images

Проектът е резултат от усилията на широка коалиция от консервативни организации, които се обединиха, "за да гарантират, че през януари 2025 г. ще започне успешна администрация - с правилните консервативни политически препоръки и правилно проверен и обучен персонал, който да ги приложи, ние ще си върнем правителството", канят се хората зад проекта.

Самият той се основава на дългогодишния "Мандат за лидерство" на Heritage, който има голямо влияние върху президентските администрации от ерата на Рейгън насам. Администрацията на Тръмп разчиташе в голяма степен на "Мандата" за политически насоки, като прие почти две трети от предложенията на Heritage само в рамките на една година на поста, показва статия в сайта на фондацията от 2018 г.

Още: "Трябваше да съм мъртъв": Тръмп след атентата

Документът "Проект 2025" определя четири основни политически цели: възстановяване на семейството като централна част от американския живот; премахване на административната държава; защита на суверенитета и границите на страната; и гарантиране на дадените от Бога права на личността да живее свободно, обобщава BBC.

В него се призовава за уволнение на хиляди държавни служители, разширяване на правомощията на президента, премахване на Министерството на образованието, радикално намаляване на данъците, забрана на порнографията, спиране на продажбите на хапчета за аборт.

Конкретно в частта за абортите - Heritage настоява за много по-агресивни политики срещу тях в сравнение с официалната платформа на Републиканската партия.

Още: Руската пропаганда издигна Тръмп на пиедестал

Проектът предлага цялата "федерална бюрокрация", включително независими агенции като Министерството на правосъдието, да бъде поставена под пряк контрол от страна на президента - спорна идея, известна като "теория на единната изпълнителна власт".

На практика - това би рационализирало процеса на вземане на решения, позволявайки на президента да прилага пряко политиките в редица области.

В предложенията се призовава и за премахване на защитата на работните места на хиляди държавни служители, които биха могли да бъдат заменени от политически назначения.

Снимка: Getty Images

Документът определя ФБР като "раздута, арогантна и все по-беззаконна организация". В него се призовава за драстични промени в тази и няколко други федерални агенции, както и за пълно премахване на Министерството на образованието. Платформата призовава за родителски контрол върху училищата и е насочена срещу т.нар. “woke пропаганда".

Платформата на Републиканската партия включва предложение за "разсекретяване на правителствените документи, изкореняване на нарушителите и уволняване на корумпираните служители", обещава намаляване на регулациите и държавните разходи, а също така предлага премахване на Министерството на образованието. Но не предлага радикално преразглеждане на федералните агенции, както е посочено в "Проект 2025".

Още: След стрелбата по Тръмп: Джо Байдън призова американците да охладят политическите страсти (ВИДЕО)

В документа се предлага увеличаване на финансирането за изграждане на стена по границата между САЩ и Мексико - едно от основните предложения на Тръмп през 2016 г.

"Проект 2025" предлага също така да се разформирова Министерството на вътрешната сигурност и да се обедини с други звена за имиграционно правоприлагане в други агенции, като се създаде много по-голяма и по-мощна операция за охрана на границата.

Други предложения включват премахване на визовите категории за жертви на престъпления и трафик на хора, увеличаване на таксите за имигрантите и разрешаване на ускорено подаване на молби за мигранти, които плащат премия.

Не всички тези подробности се повтарят в документа на Републиканската платформа, но общите заглавия са сходни - партията обещава да приложи "най-голямата програма за депортиране в американската история".

Още: Открили експлозиви в колата на стрелеца по Доналд Тръмп (ВИДЕО)

В документа се предлага намаляване на федералните средства за научни изследвания и инвестиции във възобновяемата енергия и се призовава следващият президент да "спре войната срещу петрола и природния газ". Целите за намаляване на въглеродните емисии ще бъдат заменени с усилия за увеличаване на производството на енергия и енергийната сигурност.

"Проект 2025" излага две конкуриращи се визии за тарифите и е разделен по въпроса дали следващият президент трябва да се опита да насърчи свободната търговия, или да повиши бариерите пред вноса.

Икономическите съветници предлагат евентуалната нова администрация на Тръмп да намали корпоративните и подоходните данъци, да премахне Федералния резерв и дори да обмисли връщане към валутата, подкрепена със злато.

По тази и много други теми Проект 2025 е по-подробен и отива по-далеч от официалната платформа на републиканците, в която се говори за намаляване на инфлацията и за сондажи за нефт, за да се намалят разходите за енергия, но няма конкретни политически предложения.

Още: Президенти на прицел: Дългата история на стрелбите в политиката на САЩ

"Проект 2025" не призовава директно за забрана на абортите в цялата страна. Той обаче предлага изтегляне на хапчето за аборт мифепристон от пазара и използване на съществуващите, но слабо прилагани закони, за да се спре изпращането на лекарството по пощата.

Документът предлага Министерството на здравеопазването и човешките ресурси да "поддържа библейски обосновано и подкрепено от социалните науки определение на брака и семейството".

В платформата на републиканците пише, че достъпът до пренатални грижи, контрол на раждаемостта и инвитро оплождане трябва да бъде защитен. Не се споменава за ограничаване на разпространението на мифепристон.

Още: Илон Мъск дарил "значителна сума" за кампанията на Тръмп, твърди Bloomberg

Снимка: Getty Images

Според предложенията на "Проект 2025" порнографията ще бъде забранена, а технологичните и телекомуникационните компании, които позволяват достъп до нея, ще бъдат закрити.

Фондация Heritage предлага да се премахне дълъг списък от термини от всички закони и федерални разпоредби, включително "сексуална ориентация", "равенство между половете", "аборт" и "репродуктивни права".

Проект 2025 цели да прекрати програмите за многообразие, равенство и приобщаване в училищата и правителствените служби. Закриването на Министерството на образованието е едно от радикалните предложения.

Още: Тръмп не го лови куршум: Митовете започнаха (ВИДЕО)

"Проект 2025" е подкрепен с бюджет от 22 млн. долара и включва стратегии за прилагане на политиките веднага след встъпването в длъжност на президента през януари 2025 г. Фондация Heritage също така създава база данни с лоялни консерватори, които да заемат държавни длъжности, както и програма за обучение на тези нови служители.

Демократите, ръководени от конгресмена от Калифорния Джаред Хъфман, създадоха работна група "Стоп на Проект 2025". А много от предложенията вероятно ще се сблъскат с незабавни правни предизвикателства от страна на противниците на Тръмп, ако бъдат приложени.

Докладът "Проект 2025" беше представен през април 2023 г., но либералната опозиция срещу документа се засили сега, когато Тръмп увеличи преднината си в социологическите проучвания.

Сравнително скорошните решения на Върховния съд на САЩ, които засилиха президентския имунитет и ограничиха правомощията на федералните агенции, допълнително обезпокоиха демократите за това какво може да постигне Тръмп, ако се върне в Белия дом. Тъй като възрастта на Джо Байдън все повече се превръща в ключова предизборна тема, партията си постави за цел да пренасочи вниманието на своите поддръжници в опит да мобилизира гласоподавателите срещу "Проект 2025". За самата платформа Байдън наскоро заяви, че ще "унищожи Америка". В отговор Тръмп се отрече от документа.

Още: Захарова се подигра на "Сикрет сървис": Дайте им парите за Украйна, че да се оправят

"Не знам нищо за "Проект 2025"", написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. "Нямам представа кой стои зад него. Не съм съгласен с някои от нещата, които казват, а някои от нещата, които казват, са абсолютно нелепи и отвратителни".

Само че екипът, който е създал проекта, е пълен с бивши съветници на Тръмп. Директорът на "Проект 2025" Пол Данс е бил началник на кабинета в Службата за управление на персонала, докато Тръмп бе президент. Ръсел Вуут, друг бивш служител от администрацията на републиканеца, е автор на ключова глава в документа и освен това работи като директор по политиките на платформата за 2024 г. на Националния комитет на Републиканската партия.

Спенсър Кретиен, бивш специален помощник на Тръмп и помощник-директор на президентския персонал, служи като помощник-директор на "Проект 2025".

Над 100 консервативни организации са допринесли за документа, твърди Heritage.

В наскоро изтекъл аудиозапис Кевин Робъртс, който е президент на фондацията, казва, с две думи, следното - знам, че Доналд Тръмп лъже, че не знае за "Проект 2025", за да заблуди американците да гласуват за него.

Още: Фейк или не: Руски снаряди с надписи в подкрепа на Тръмп (СНИМКИ)

BREAKING: In newly leaked audio, Kevin Roberts, the leader of Project 2025, says he knows Donald Trump is lying about not knowing about Project 2025 in order to fool Americans into voting for him. Retweet to make sure every American hears this.pic.twitter.com/J0hG2JbYNP