"Майната ви": Мъск със специално послание към рекламодателите, бойкотиращи Twitter/X (ВИДЕО)

Изявлението му визира рекламодателите, които бойкотират направените по-рано от Мъск антисемитски изказвания във връзка с войната между Израел и ислямистката организация "Хамас". Американският предприемач конкретно имаше предвид изпълнителния директор на Walt Disney Робърт Айгър, но не само.

Заради скандала с антисемитските изявления на Мъск в средата на ноември няколко големи корпорации (и рекламодатели! в X) обявиха, че изтеглят средствата си за реклама от платформата. Сред тях освен Walt Disney са IBM, Apple, Coca Cola, Google, Amazon, Sony Pictures, Warner Brothers и други.

Here is a list of companies pulling their ads from X in an attempt to blackmail Elon Musk



- Apple

- Disney

- Washington Post

- Paramount

- NBC

- Marvel

- IBM

- Sony Pictures

- CBS

- The Colbert Show

- Comcast

- Lionsgate

- Warner Bros. Discovery



Is it time to boycott them? pic.twitter.com/CYzaBq4LRx