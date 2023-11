Мъск посети кибуца Кфар Аза в Израел, където бяха най-бруталните кланета на "Хамас" (ВИДЕО)

Мъск отрича обвиненията срещу него като дори заплаши със съд. Въпреки това обаче той обеща да преразгледа политиката за редактиране на съдържанието в социалната си мрежа, съобщи BBC. Той призна, че пропалестинските призиви за „деокупация“ и „от реката до морето“, са равносилни на призиви за геноцид на евреите и ще бъдат забранени в платформата му.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and @ElonMusk toured Kibbutz Kfar Aza this morning.



The Prime Minister showed Musk the horrors of the massacre at the kibbutz on Saturday October 7th.https://t.co/prW0e5Cvbc pic.twitter.com/kR74F61qaf