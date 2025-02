Медицински самолет се разби във Филаделфия (ВИДЕО)

Малък медицински самолет Learjet 55, превозващ шестима души, се разби в квартал на североизточна Филаделфия, САЩ. Инцидентът е станал в петък вечерта, когато самолетът тъкмо е излетял от летището на Североизточна Филаделфия за Спрингфийлд, Мисури, когато е паднал. Самолетната катастрофа е причинила експлозия и е подпалила няколко къщи. Не е ясно дали някой на борда е оцелял. Няколко души на земята са ранени, съобщи полицията във Филаделфия.

Dashcam footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia tonight.



The Learjet appears to have impacted the ground at a nearly vertical angle. The last transponder signal, sent seconds before the crash, showed a descent rate of more than 11,000 feet per minute. pic.twitter.com/27hGq2xcny — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 1, 2025

Самолетът се разби в квартал близо до Roosevelt Mall само мигове след като напусна пистата около 18:07. Първите спешни повиквания са постъпили около пет минути по-късно, в 18:12 часа. Катастрофата е станала в района на булевард "Рузвелт" и авеню "Котман", потвърди полицията във Филаделфия. ОЩЕ: Намерени са черните кутии на самолета, сблъскал се с хеликоптер над Вашингтон

Plane Debris and Body Parts are said to be scattered across Roads and Parking Lots in Philadelphia, while several Fires rage, following the Crash of a Learjet 55, operated by Jet Rescue Air Ambulance, as it was taking-off earlier from Northeast Philadelphia Airport. The Learjet… pic.twitter.com/CCXZbTEmGg — OSINTdefender (@sentdefender) February 1, 2025

Подробности за пътниците

Наскоро потвърденият министър на транспорта Шон Дъфи каза, че на борда на самолета е имало шестима души. Според изявление на въздушните линейки в САЩ шестимата са включвали четирима членове на екипажа, педиатричен пациент и ескорта на пациента.

Педиатричният пациент е момиче от Мексико, което е получило лечение в болница във Филаделфия, според Мел Бауър, говорител на лечебното заведение. Лечението на момичето е било приключило и то се прибирало вкъщи, когато самолетът се разби.

„Изключително трудно е и изключително трудно, тези, които участваха пряко в грижата за нея, бяха много наясно, че тя щеше да се прибере вкъщи и всъщност днес имаше изпращане за нея“, каза Бауър.ОЩЕ: Тръмп за авиокатастрофата: Хеликоптерът "Блек Хоук" е летял твърде високо

