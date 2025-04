Мир с Путин: Тръмп доказа с брутални примери, че живее във виц за Дядо Коледа (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Вярваме, че и двете страни много силно искат мир, но трябва да седнат на масата (за преговори). Чакаме много дълго. Мисля, че ще договорим мир – искаме да спасим 5000 млади хора – казвах 2500, но имаме 5000 млади хора седмично, които умират в тази нелепа война. Не ми харесва изобщо, че отнема много време, но вярвам, че двамата искат мир, вярвам в това. Има много омраза, много лоша кръв – но се надявам да стигнем до мир в името на младите хора, които умират. Имам собствен краен срок – и след това ще действаме много различно". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в отговор на изричен въпрос ще наложи ли най-после санкции на Русия заради поредната брутална руска ракетно-бомбена атака срещу Киев – Още: Убити и много ранени след серия от руски ракети и дронове в Киев (СНИМКИ)

Trump: “I have my own deadline for a Russia–Ukraine deal.” He says both sides must negotiate, claims Putin listens to him, and stresses NATO’s strength comes from the U.S.



Thank you for listening to Lunatic Network 👍 pic.twitter.com/UN5TIkMwTg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2025

На всичкото отгоре Тръмп обясни как сега на първо място му е грижата за живота на умиращите в Украйна войници, но започнал инициативата си да има мир заради това колко много пари давали САЩ на Украйна (ВИДЕО). Само преди два дни известният украински военен анализатор Олександър Коваленко пресметна, че през третата седмица на април руската армия е превзела 39 квадратни километра украинска земя и за това е платила със 198 убити руски войници за всеки превзет квадратен километър. Заради Великденското примирие е – през първата седмица на април 366 руски войници са дали живота си за всеки превзет квадратен километър украинска земя, а през втората – 259. И макар това да е тенденция на намаляване, всъщност картината е различна, ако се видят данните за 2024 година – тогава по 129 руски войници жертваха живота си за всеки превзет квадратен километър украинска земя, казва Коваленко на база украински данни.

Тръмп говори при срещата си в Белия дом с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. И изуми с отговор на въпрос дали Путин ще го послуша да спре да бомбардира, както вчера американският президент публично взе да се моли на руския диктатор: "Да, вярвам, че ще ме послуша" - Още: Тръмп към Путин: Владимир, спри, моментът е много неподходящ за бомбардировки!

Journalist: You told Putin to stop attacks on Ukraine. Do you think he will listen to you?

Trump: Yes, I do.



Someone has to tell him. pic.twitter.com/hE9rry8HOB — WarTranslated (@wartranslated) April 24, 2025

И още – на въпрос дали след поредната кървава демонстрация на Путин в Киев Тръмп е на мнение, че Украйна трябва да даде на руския диктатор свои суверенни земи, за да има мир, американският президент отговори: "Зависи коя територия. Бият се, Украйна загуби много територия. Ще направим най-доброто на което сме способни, работейки с Украйна. Като казвате Крим, тази територия беше предадена по времето на президент (на САЩ) на име Барак Хюсеин Обама. Крим няма нищо общо с мен – нямаше никакви боеве, нито един куршум, просто го предадоха, а сега казват: "Можем ли да си го вземем". Мисля, че това ще е много трудно. Крим беше предаден от Барак Обама като президент (на САЩ), не от Доналд Тръмп". Всички тези оправдания идват след като в редица авторитетни западни медии излезе информация, че Тръмп притиска Украйна да се съгласи Крим официално да стане руска земя, за да има мир – Още: За мир в Украйна: Тръмп пак притиска първо Киев с неща, за които Зеленски каза "не"

We'll work the best we can.



To please Putin, he forgot to mention. pic.twitter.com/fnlSjkrdQa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2025

"Тази война може да приключи – просто двете страни трябва да се съгласят. Показахме им път, дискутирахме идеи, показахме им финалната линия. Това, което стана с ракетните удари (бел. ред. - изрично нямаше уточнение за кои удари става въпрос, тези в Киев, нанесени от Путинова Русия), трябва да напомни на всички защо тази война трябва да спре. Всички трябва да благодарят на президента (Тръмп), че е миротворец и опитва да спаси животи – това опитваме да направим. Не е наша война, не я започнахме ние – опитваме да спрем смъртта, разрушенията“ - думите са на американския държавен секретар Марко Рубио. А веднага след това Тръмп заяви: „Упражняваме много натиск върху двете страни – там сме, защото сме добри хора, но използваме много натиск“:

“We showed them the finish line”—US Sec. of State Rubio urges Ukraine to accept peace talks with Russia. But after a brutal night strike on Kyiv, many ask: peace at what cost? Both sides must agree—but only one keeps bombing.



Trump the peacemaker, bla bla bla bla bla. pic.twitter.com/xPsoGVzfnx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2025

Колко много натиск използват Тръмп и администрацията му и какъв е резултатът добре се видя в нощта на 23-ти срещу 24-ти април, по-точно малките часове на 24-ти април в Киев: "Мир сега или да се бие три години и да загуби цялата страна": Тръмп отново атакува Зеленски

Moments of missile and drone strikes on Kyiv last night.



Yesterday, Secretary of State Marco Rubio stated that America finally understands Russia's position on Ukraine.



The full-scale invasion has been ongoing for four years. What kind of rock have U.S. officials been living… pic.twitter.com/XAru2AUO2u — WarTranslated (@wartranslated) April 24, 2025

Kyiv under fire last night during a combined Russian missile & drone attack. A North Korean KN-23 ballistic missile reportedly struck a residential building in Sviatoshynskyi district, causing lots of victims. pic.twitter.com/4kYtbp97BE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2025

Всичко изречено не само в последните часове от Тръмп и антуража му, но и в последните дни, седмици и месеци, няма как да не предизвиква много горчиви асоациации. Тази, която нееднократно нахлува в съзнанието на автора на този материал, вече е описвана на страниците на Actualno.com. За съжаление примерът в активната връзка в края на този абзац важи за твърде много проблеми и теми в съвременния свят – Още: А вие вярвате ли в Дядо Коледа?

Иначе украинският президент Володимир Зеленски каза пред Бен Шапиро следното: "Изпитвам голямо уважение към факта, че Тръмп търси мир. Но не е правилно да се казва, че Украйна е започнала тази война. Вярвам, че е болезнено за нашия народ да чуе това". Той добави, че руснаците винаги ще искат САЩ да бъдат унизени и унищожени, че като част от СССР украинците са били възпитавани в тази идеология, но сега се борят за истинска свобода - не само своята, но защитават и ценностите на САЩ и Запада. Руският удар срещу Киев е начин САЩ да бъдат притискани от Путин - сега обаче ние сме по-силни, отколкото в началото на войната, добави украинският президент, който не пропусне да каже и, че още не вижда достатъчно силен натиск срещу Путинова Русия, за да има ефективен мир:

Zelensky says today’s missile strike is Russia’s way of pressuring the U.S. He noted that Moscow had hoped for a scandal during Ukraine’s meeting with the American side in London — but it didn’t happen. “We are much stronger today than at the start of the war,” he said, adding… pic.twitter.com/MtEIwMCkuW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2025

За капак – бившият руски военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу даде интервю пред ТАСС, в което нарисува картина на бъдеща война между Европа и Русия в срок от 3 до 5 години. Шойгу внуши, че Европа се въоръжава, за да започне война срещу Русия, а не защото Путинова Русия отприщи войната срещу Украйна и Старият континент започва да се превъоръжава, за да се защити от бъдеща руска агресия. Като аргумент как Европа е лошата Шойгу посочи, че военните контингенти на НАТО по границите с Русия се увеличили 2,5 пъти през 2024 година, че Полша купува все повече бронирана техника, че прибалтийските държави изграждат военни бази на своя територия (Естония обяви намерения за изграждане на военна база на границата с Русия). Заради това американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) написа следното: "Ядрените заплахи на Шойгу са опит да бъдат подтикнати европейските държави да се въздържат и намаляване на натрупването на отбранителни сили, оставяйки източната граница на НАТО до голяма степен незащитена" – Още: Москва отново плаши с ядрено оръжие, Шойгу прогнозира Трета световна война

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Динамиката на военните действия в Украйна като цяло не се променя на дневна база. За 24 април е имало 175 бойни сблъсъка на фронта там, което е само със 7 повече. Руската армия е използвала 201 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 27 по-малко на дневна база, но от началото на работната седмица всеки ден границата е над 200. 26 от бомбите руснаците са хвърлили на руска територия, в Курска област. Мащабът на руския артилерийски обстрел за деня е почти 6200 снаряда, без промяна на дневна база. Руснаците са използвали и почти 3200 FPV дрона-камикадзе, което е с 200 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Russian soldier reports how "nicely" they were hit — everything burned down: their ammunition depot, dugout, and even the field kitchen. It's also clear they suffered losses in equipment. pic.twitter.com/9N7pnrwKup — WarTranslated (@wartranslated) April 24, 2025

Най-горещото направление е Покровското – 65 руски пехотни атаки са спрени там по официални украински данни. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 10 руски пехотни атаки. В Курска област са спрени 27 руски пехотни атаки – появи се и ВИДЕО, 18+ от операция на украинските специални части в тила на руската армия в Курска област. С него се визуализира твърдение, че при операцията е унищожена цяла част от севернокорейски войници, помагаща на армията на Путин. Но в Белгородска област има лек руски напредък в центъра на село Демидовка, посочва ISW. В Торецкото направление е имало 17 руски пехотни атаки, в Лиманското – 15, а в Краматорското са били 13. Всичко случващо се в тези 3 направления подсказа руските цели – пробив в посока Константиновка, за да може да се започнат военни действия за превземането на Славянск и Краматорск, а с това и на цялата Донецка област. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че на юг от Торецк са превзети Калиново и Тарасовка, което обаче не е потвърдено с геолокализирани видеокадри. Руската идея тук е да бъде разширен фронтът и да се заобиколят силните защитни украински позиции в западните покрайнини на Торецк – Още: Противоречията в плана на Тръмп за мир в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Колко тежко обаче е за руската армия и как реално фронтът не помръдва от поне два месеца показва долното видео – украинските части използват умело технологични похвати като дистанционно миниране на важни участъци, в случая при село Надиевка, на южната дъга на Покровск. Така опитите за решително настъпление на руснаците биват проваляни, а те дават много жертви:

Ukraine’s 59th Brigade showcases the results of remote mining near Nadiivka. Entire Russian convoys were destroyed without pilots or artillery needing to engage directly. pic.twitter.com/6F8n3uxCKY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" пише, че се очакват масирани руски атаки с мотоциклети в следващите дни по Покровската дъга. На фона на руски твърдения, че половината от село Успеновка там пак било превзето от руснаците, украинският отговор е във видеокадри какво всъщност е станало след поредния опит (ВИДЕО, 18+). Руската идея за пробив през линията Успеновка – Надежденка е най-после руснаците да стигнат и да заемат по-сериозни позиции на границата с Днепропетровска област, юг-югозапад от Покровск.

Съгласно сводката на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 103 дронове клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 41, още 40 са приземени с електронно заглушаване. В Павлоград в резултат на стрелбата преди това загинаха 3 души, от които 1 дете. Още 8 души са ранени. Украинската спешна служба е успяла да спаси 10 души, сред които 2 деца – това е официална информация – Още: Русия атакува Харков, дрон изпепели храм в Белгородска област (ВИДЕО)