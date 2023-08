Мъск обвини Фейсбук в манипулации заради журналистическо разследване за проверителите на факти

"Фейсбук манипулира общественото мнение почти навсякъде по Земята", написа Мъск, като цитира коментар на журналистическа статия на австралийската Sky News. Коментарът гласи, че т.нар. независими проверители (фактчекърс) не са независими - Фейсбук финансирал активисти, настояващи за цензура по време на национален референдум.

Facebook is manipulating the public almost everywhere on Earth.



That is why they won’t open source their algorithm. https://t.co/iO0PUO1joF