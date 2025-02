На летището в Чикаго: Самолетна катастрофа се размина по чудо (ВИДЕО)

На косъм от поредната самолетна катастрофа. Самолет на Southwest Airlines и частен бизнес самолет се разминаха на косъм от сблъсък на международното летище Мидуей в Чикаго във вторник сутринта, съобщи CBS News. От авоикомпанията потвърдиха за инцидента, като казаха, че екипажът на Boeing 737 Max8 е извършил „предпазно заобикаляне, за да избегне възможен сблъсък с друг самолет, навлязъл на пистата“.

ОЩЕ: Хеликоптер се разби в американския щат Айдахо (СНИМКА)

Видео показва как самолетът на Southwest от Омаха, който трябва да кацане на летището, бързо се издига обратно, за да избегне потенциален сблъсък с бизнес самолета, който рулира през пистата. Самолетът е само на сантиметри от земята, когато се издига отново към небето, за да избегне удар с малкия бизнес самолет.

Southwest Flight 2504 nearly collided with another aircraft on landing at Chicago's Midway airport this morning. The Southwest 737 was forced to perform an emergency go-around, coming within just a few hundred yards of a Challenger 350 private jet that entered runway 31C. pic.twitter.com/qhW1EeK3IW

Аудиозапис от контрола на въздушното движение показва, че частният самолет е получил разрешение да пресече една писта, но да не преминава през друга. Пилотът на частния самолет повтаря инструкциите на кулата неправилно и е коригиран. Пилотът повтаря инструкциите правилно, но около 30 секунди по-късно се чува пилотът на Southwest да казва, че "обикалят".

During today’s “close call” between two aircraft at Chicago’s Midway International Airport, air traffic control (ATC) can be heard telling FlexJet Flight LXJ560 several times to “hold short of runway 31 center” but despite this the pilots of the Challenger 350 decided to cross… pic.twitter.com/tliv8gL6gw