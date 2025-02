Хеликоптер се разби в американския щат Айдахо (СНИМКА)

Един човек е загинал, а друг е бил ранен след като хеликоптер се е разбил в върху замръзнал резервоар в САЩ. Инцидентът е станал в четвертък в района на Югоизточен Айдахо, съобщава CBS News. Множество държавни служби реагираха на инцидента, свързан с резервоара Рири източно от Айдахо Фолс в късния следобед, се казва в изявление на офиса на шерифа на окръг Боневил. В района е намерен и свален електропровод.

Първите спасители са отишли до мястото с моторни шейни и са намерили двама души в хеликоптера, се казва в съобщението. Единият е починал, а другият е откаран в болница за лечение и се очаква да оцелее.

Властите са обезопасили района и са уведомили Федералната авиационна асоциация и Националния съвет за безопасност на транспорта.

Служителите са затворили резервоара и района около мястото на катастрофата. Причината за катастрофата се изяснява. ОЩЕ: След самолетната катастрофа в САЩ: Вадят тела от ледените води на реката, стотици спасители търсят оцелели

UPDATE: A helicopter crash has been confirmed at Ririe Reservoir. Emergency responders appear to be using snowmobiles, and a dive team appears to be at the scene. https://t.co/TrJNgaOIlc