На митинга на Тръмп е стреляно с три оръжия, показа експертиза (ВИДЕО)

Съдебномедицинският анализ показва, че на митинга на Доналд Тръмп в Бътлър (Пенсилвания), където срещу него в събота бе извършен опит за покушение, е стреляно с три оръжия.

В неделя, 14 юли, ФБР заяви, че стрелецът - 20-годишният Томас Матю Крукс - е действал сам. Той бе ликвидиран на място.

Audio forensic analysis shows Trump was shot with three weapons - CNN



The first three shots were consistent with alleged weapon A, the next five were consistent with alleged weapon B, and the final "acoustic impulse" was emitted by a possible weapon C.



