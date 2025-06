Най-популярната TikTok звезда се измъкна от САЩ без заповед за депортиране

Каби Ламе, който се превърна в най-популярната световна знаменитост в TikTok, окончателно напусна САЩ, след като бе задържан от имиграционните власти в Лас Вегас. Причината - сенегалско-италианският инфлуенсър е просрочил визата си. 25-годишният Ламе е бил арестуван в петък на международното летище "Хари Рийд", но му е било позволено да напусне Щатите без заповед за депортиране, потвърди говорител на американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE).

Каби Ламе е пристигнал в САЩ на 30 април. Заради просрочване на визата той е напуснал доброволно. Подобен ход позволява на лицата, изправени пред експулсиране от САЩ, да избегнат вписването на заповед за депортиране в имиграционното им досие, което може да им попречи да бъдат допуснати обратно в САЩ за период до десет години.

Всичко това се случва на фона на ескалиращите мерки на президента Доналд Тръмп срещу имиграцията, включително рейдове в Лос Анджелис, които предизвикаха дни на протести срещу ICE. Там републиканецът прати Националната гвардия и морски пехотинци въпреки несъгласието на губернатора демократ Гавин Нюсъм - силите влизат в сблъсъци срещу протестиращите, които подкрепят мигрантите. В част от Лос Анджелис вече действа полицейски час.

Protests against immigration raids continue across the United States



And not just in Los Angeles — mass protests against Trump’s immigration policies are spreading throughout the country.



Demonstrations have already taken place in New York, San Francisco, Boston, Dallas,… pic.twitter.com/DNjFahx04b