"Нашият президент ще започне война с Иран": Как думи на Тръмп за Обама се връщат като бумеранг към него (ВИДЕО)

"Нашият президент ще започне война с Иран, защото няма абсолютно никаква способност да преговаря. Той е слаб и неефективен. Ние имаме сериозен проблем в Белия дом. Аз вярвам, че той ще нападне Иран по някое време преди изборите, защото той смята, че това е единственият начин да бъде избран". Това изявление на американският държавен глава Доналд Тръмп по адрес на неговият предшественик Барак Обама се разпространява в социалните мрежи след последната ескалация в Близкия изток. То е направено през 2011 година.

“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate...So the only way he figures he’s going to get reelected, and as sure as you’re sitting there, is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/CCKsY7SKoV