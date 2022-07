НАТО с нов главнокомандващ в Европа: Кой е той

Назначаването му беше одобрено от Северноатлантическия съвет в момент на силно напрежение заради войната, водена от Русия в Украйна. Каволи наследява на поста генерал Тод Д. Уолтърс.

Син на италиано-американски офицер, Кристофър Каволи е роден през 1964 г., в разгара на Студената война, във Вюрцбург, Западна Германия. Израства във военни бази, тъй като семейството се мести според служебните назначения на баща му.

Завършва университета в Принстън, има и магистърска степен от Йейл по русистика. Служи в армията на САЩ от 1987 г. Командва американските сили в Европа от януари 2018 г. до октомври 2020 г., след което е назначен начело на обединеното командване на съюзниците в Европа и Африка с щаб във Висбаден, Германия.

Женен, с две деца.

