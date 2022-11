NBC: Западът иска да върне Русия и Украйна на масата за преговори през зимата

Западни представители на отбранителните ведомства (говорещи под условие за анонимност) се съмняват в способността на Украйна да изведе руските войски напълно от окупираните райони и ако военните действия на терен се стабилизират през зимата, това може да подчертае, че никоя от страните няма да постигне целта си да контролира цялата страна.

"През зимата всичко се забавя", казва западен служител, който е пряко запознат с военните операции. "Потенциалът за разговори... бихме искали това да се случи". Служителят посочва изявлението на руския посланик в Обединеното кралство от миналата седмица относно възможността за преговори като възможно "послание" за дипломатически път.

Съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан направи изненадващо посещение миналата седмица в Киев, където се срещна с президента Володимир Зеленски и с висши украински служители. Съветът за национална сигурност на Белия дом заяви, че срещите са били с цел "да се подчертае твърдата подкрепа на САЩ към Украйна и нейния народ". Но двама души, запознати със срещите, както и един украински правителствен служител заявяват пред NBC, че Съливан е повдигнал въпроса за това как да приключи конфликтът и дали той може да включва дипломатическо решение.

Украинският служител казва, че по време на срещите си с правителството на Зеленски съветникът Съливан е повдигнал въпроса за необходимостта от дипломатическо разрешаване на войната и е подчертал, че влиянието на Киев ще бъде засилено, а не отслабено, ако Украйна изрази готовност да преговаря с руснаците. Добавя, че Съливан не се е опитал да окаже натиск върху Украйна да започне преговори незабавно или да предприеме някакви конкретни стъпки. Вместо това, казва служителят, съветникът е изразил мнение, че Киев ще успее да запази подкрепата на западните съюзници по-добре, ако се възприема като готов да постигне край на конфликта чрез дипломация.

Според украинския служител - Зеленски е подчертал, че Украйна е настоявала за дипломация с Русия в първите месеци на войната и е оттеглила преговорите с Путин едва след документираните жестокости и предполагаеми военни престъпления, които според служителя са направили преговорите с Москва в близко бъдеще "неприемливи за украинската общественост".

Във видеоклип, публикуван в понеделник в Twitter от съветника на украинското министерство на вътрешните работи Антон Геращенко, Зеленски изброява условията за преговори, които включват възстановяване на териториалната цялост, изплащане на военните щети от страна на Русия и наказание за военнопрестъпниците. Самият президент на Украйна каза преди дни, че Москва трябва да бъде принудена да участва в "истински" мирни преговори. Той смята, че руснаците настояват за дипломация само когато са в губеща позиция.

According to President @ZelenskyyUa, conditions for peace negotiations with Russia are the following:



1. Restoring territorial integrity



2. Respecting UN Statute



3. Paying off all damages caused by war



4. Punishing each war criminal



5. Guarantees this won't happen again pic.twitter.com/8qsD5djOuU