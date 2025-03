Никой не знае защо: Взриви се жилищна сграда в Детройт (ВИДЕО)

Мистериозен взрив разтърси жилищна сграда в Детройт. Новината за инцидента съобщи британското издание Daily Mail. Вследствие на експлозията са пострадали 12 души, сред които пет деца. Най-тежко ранени са 30-годишен мъж, 27-годишна жена и 3-годишно момиченце, което е с 15% изгаряния. Инцидентът е станал в понеделник сутринта местно време в западната част на град Мичиган. Всички обитатели на сградата са спасени.

При пристигането на противопожарните екипи повечето от тях са били вкопчвени в первазите на прозорците, съобщава CBS. Около 60 души за първа помощ са били мобилизирани в района. „Имаше хора до прозорците, които висят, готови да скочат“, каза Чък Симс от пожарната пред репортери.

#BREAKING 🚨 Chaos on Detroit’s west side—an explosion and fire ripped through an apartment complex on Littlefield Street near Schoolcraft early this morning. Twelve people rescued—six adults, six kids. A 27-year-old woman and a 3-year-old are fighting for their lives with burns,… pic.twitter.com/sOfeTJ665Y

Мистерия около взрива

Разследващите казват, че не знаят какво е причинило взрива. Знае се към момента, че преди инцидента е имало много слаб огън, но не и миризма на газ.

„Мислех, че просто някой се е блъснал в сградата буквално, но след това я погледнете и няма пожар, няма нищо от това“, каза жителят на апартамента Стефен Мур пред Fox2, който твърди, че експлозията е прозвуча като бомба.

По-късно мрачни снимки от последствията показват как експлозията е отрязала голяма част от предната стена от покрива на сградата и е хвърлила тухли върху колите, паркирани на бордюра.