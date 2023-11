Новият президент на Аржентина: Защо моторната резачка се превърна в неговия символ

Тази неделя Милей спечели балотажа на президентските избори в Аржентина с близо 56% от гласовете.

Най-важните символи на кампанията му бяха моторна резачка, с която щяла да бъде отрязана управляващата "каста", и множество доларови банкноти, на които бе отпечатан портретът на Милей. Когато той се появяваше, хората му подаваха банкноти за автограф, докато самият Милей развяваше огромен долар пред камерата.

Със своята радикална пазарно-либерална програма Милей намери много привърженици сред тази част от работническата класа, която е с най-ниски доходи.

"Имаме нужда от 180-градусова промяна"

"Положението е ужасно - намираме се в икономическа, политическа и социална криза", казва пред ДВ Ребека Флейтас от "Свободата напредва" - либертарианската и крайнодясна партия на Хавиер Милей. "Макар да бяхме една от най-силните икономически нации в света, сега бедността е 40 процента, децата са недохранени и не ходят на училище. Това, от което имаме нужда, е 180-градусова промяна", казва Флейтас. Символ на тази промяна е доларизацията, т.е. замяната на местното песо с американската валута.

Милиони аржентинци бедстват

Икономическото състояние на страната наистина е драматично: според последни данни на националния статистически институт на Аржентина INDEC 18,5 милиона души са бедни или изключително бедни (цялото население на страната е около 45 милиона), а инфлацията е достигнала 120 процента.

Из улиците на столицата навсякъде се виждат подслони на бездомници, центърът е претъпкан с обменни бюра. Просяци се надяват да получат от посетителите на кафенетата по някое песо.

По витрините висят актуалните обменни курсове за долара, еврото и бразилския реал. Тази ситуация се превърна в трамплин за Хавиер Милей.

Настощият президент се провали

Почти 19-те милиона аржентинци, които живеят под линията на бедността, мислят само как да изкарат седмицата. Правителството на провалилия се ляв перонист Алберто Фернандес увеличи още веднъж минималната заплата непосредствено преди изборите.

Самият Фернандес обяви още през април, че няма да се кандидатира за втори мандат. Но това очевидно не помогне на перонисткия кандидат и вече бивш икономически министър Серхио Маса да стане президент.

Предложения на новия президент Милей са радикални: той иска рязко да свие държавните институции, да замени песото с американския долар и да облекчи режима за носене на лично оръжие. В национален и в международен план неговите позиции се радват на голямо медийно ехо, но има и сериозни съмнения доколко те са приложими. Немалко аржентинци се плашат от реториката му, а представителите на църквата се ужасяват от атаките срещу папата, когото обвинява, че е близък до социализма.

Откъде да се вземат доларите?

Себастиан Менескалди, заместник-директор на консултантската фирма EcoGo, вижда практически препятствия по пътя към замяната на валутата: "Доларизацията на аржентинската икономика е почти невъзможна от днес за утре, тъй като Централната банка не разполага с долари", казва той.

"Караваната на свободата" завърши турнето си. Сега остава да видим дали президентът Милей ще приложи на практика това, което обещаваше кандидатът Милей.

