Ню Йорк е под вода: Извънредно положение в щата заради обилните валежи (ВИДЕА)

Кметът Ерик Адамс също помоли жителите на Ню Йорк да останат по домовете си.

⚡🇺🇲 #USA - Devastating Overnight #Hurricane hits NYC - Reuters After Heavy Rainfall, Major Flooding Strike on New York City Subway. #NewYorkFlood #Floods #WeatherAlert pic.twitter.com/9wrQPmp3IT

Бруклин е особено силно засегнат от покачващата се вода. Видеоклипове показват улици като реки и подлези, в които водата пробива. Дори се появиха кадри от магазин, в който хората газят във водата.

От MTA - агенцията, която управлява градската транспортна система, съобщават за големи прекъсвания и закъснения.

Над града и части от северната част на щата Ню Йорк, Ню Джърси и Кънектикът се разрази силна буря, която доведе до предупреждения за наводнения.

В района на Ню Йорк може да падне безпрецедентно количество дъжд, предупреждават властите, цитирани от Independent.

⚡🇺🇲 #USA - People grocery shopping in knee high water during the apocalyptic flooding in New York City today. #NewYorkFlood #NYC #flood #WeatherAlert pic.twitter.com/TokYZtxmdx