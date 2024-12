Още 500 млн. долара: САЩ обявиха нов пакет военна помощ за Украйна

Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън обяви още един пакет военна помощ за Украйна, без да разкрива изцяло подробно размера или съдържанието му, предаде Ройтерс. Говорителят на Белия дом Джон Кърби заяви, че САЩ ще продължат да предоставят допълнителни пакети за Украйна „чак до края на мандата на тази администрация“. Преди 10 дни Вашингтон заяви, че изпраща на Украйна ракети, боеприпаси, противопехотни мини и други оръжия на стойност 725 милиона долара.

Помощта от днес е на стойност около 500 милиона долара и включва боеприпаси за артилерийски ракетни системи HIMARS, твърди информиран източник.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски, който посети района на Запорожие, благодари на САЩ за подкрепата. Той специално посочи значението на ракетните системи за залпов огън HIMARS за боеспособността на Украйна.

"Ако не разполагахме с тези и други мощни далекобойни оръжия, руснаците щяха да превземат и унищожат още много украински градове и села. Възможностите за далечни разстояния предотвратяват загубата на живот. Едно е да загубиш боеприпаси и ракети, за да спреш окупаторите, но друго е да загубиш животи в резултат на липсата на такива отбранителни способности", написа той в социалната мрежа Х.

Today, I visited one of our combat brigades at the Zaporizhzhia frontline, which uses American High Mobility Artillery Rocket Systems, or HIMARS. Our guys are very open about these systems, and they are extremely grateful to the United States for providing them. HIMARS are a… pic.twitter.com/3BvPyZAJgj