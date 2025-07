Отново у дома след 5 години: Изчезнала котка е намерена на друг континент

Не е случайно, че "котките имат девет живота". А след няколко години странстване по улиците, дори на дугия край на света, те отново могат да се върнат у дома. Котка, изчезнала преди пет години в Германия, бе намерена в САЩ, съобщава Need To Know (NTK). Домашният любимец на име Трикси е намерен в селския окръг Оушеана, щата Мичиган. Животното е чипирано и ветеринарните лекари с изненада откриха, че собственичката ѝ живее в Германия.

Жената разказва, че Трикси е изчезнала безследно през 2020 г. Семейството дълго време е търсило домашния си любимец, но отдавна е загубило надежда да я намери. На 21 юли жената ще отлети за САЩ, за да вземе котката си. Полетът ще бъде платен от благотворителна организация от Мичиган.

Мистерията зад котешкото пътешествие

Как Трикси се е озовала на друг континент, остава загадка. Организацията за правата на животните, която е намерила животното, не е успяла да намери никакви документи за вкарването му в страната. Според една от версиите, Трикси е могла по някакъв начин да се е озовала в товарен контейнер и да е прекосила Атлантическия океан в него.

Снимка: iStock

По-рано беше съобщено, че в САЩ служители на приюта в Оклахома са открили, че бездомна котка е пристигнала мистериозно в Северна Америка от друг континент. След проверка на микрочипа на котката се оказа, че е регистрирана във Великобритания, пише БГНЕС.