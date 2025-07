Директорът с извънбрачна връзка от концерта на Coldplay подаде оставка

Главният изпълнителен директор на технологичната фирма Astronomer подаде оставка, след като видеоклип, на който се вижда, че той и друга висша служителка на компанията се прегръщат по време на концерт на Coldplay, стана супер популярен в интернет. Технологичната фирма съобщи, че главният изпълнителен директор Анди Байрън е подал оставката си и че бордът на директорите я е приел. "Както беше заявено по-рано, Astronomer се придържа към ценностите и културата, които ни ръководят от основаването ни", се казва в изявление на компанията.

Снимка: Скрийншот: NEXTA/X

"От нашите лидери се очаква да определят стандартите както в поведението, така и в отчетността, а напоследък този стандарт не беше спазен. Бордът на директорите ще започне да търси следващия ни главен изпълнителен директор, като съоснователят и главен продуктов директор Пийт ДеДжой продължава да изпълнява функциите на временен главен изпълнителен директор", казват от компанията, цитирани от "Sky News".

По-рано фирмата заяви, че г-н Байрън, за когото се твърди, че е мъжът в клипа, е бил пуснат в отпуск, но спря да потвърждава, че това е той във видеото.

Във въпросния клип двойката се показва на екран в прегръдка по време на концерт на британската група на стадион "Джилет" в Бостън, Масачузетс преди броени дни. След като и двамата разбират, че са снимани и се виждат на екраните, мъжът бързо се скрива от полезрението, а жената се обръща, за да скрие лицето си от камерата.

Вокалистът на Coldplay Крис Мартин, който сякаш се подиграва с двойката, казва в клипа: "Или имат афера, или просто са много срамежливи."

