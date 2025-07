5 важни въпроса за връзката на Доналд Тръмп и Джефри Епстийн

Доклад на "The Wall Street Journal" от късния следобед в четвъртък добави нов поглед към отношенията на президента Доналд Тръмп с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Вестникът съобщи, че сътрудничката на Епстийн Гилейн Максуел е помолила Тръмп и много други хора да изпратят писма за албум за 50-ия рожден ден на Епщайн през 2003 г. Според изданието едно писмо, носещо името на Тръмп, включвало неприлично очертание на гола жена и въображаем разговор между Тръмп и Епстийн. В разговора двамата мъже разсъждават за това, че споделят някакво тайно знание за това, че в живота има "повече от това да имаш всичко". "Честит рожден ден - и нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна", завършва Тръмп този въображаем разговор, според вестника.

Президентът отрича да е писал писмото, а в петък заведе дело за клевета срещу издателя на "The Wall Street Journal" и репортерите, написали материала.

"Това не съм аз. Това е фалшиво нещо. Това е фалшива история на "The Wall Street Journal", заяви Тръмп в интервю. "Никога през живота си не съм рисувал картинка. Не рисувам картинки на жени", обави Тръмп в публикация в социалните мрежи след публикуването на историята: "Това не са мои думи, не е начинът, по който говоря. Освен това не рисувам картинки."

Daily reminder that the entire GOP will never let the Epstein files see the light of day because they don’t want anyone to know the obvious fucking truth: Donald trump raped kids. They’re so desperate, now they’re blaming President Obama. So fucking pathetic. #TrumpEpsteinCoverup pic.twitter.com/XGR2YbzmWz — 😱 Scary Larry 😱 🇺🇦✊🏻🇺🇸🗽 (@aintscarylarry) July 19, 2025

За никого не е тайна, че Тръмп и Епстийн са били в приятелски отношения в периода преди Епстийн да бъде обвинен в склоняване към проституция в средата на 2000 г. Съществуват множество техни съвместни снимки. Но новият доклад - заедно с исканията на Тръмп неговите поддръжници да спрат да преследват въпросите за Епстийн след проваленото справяне на администрацията му с обещаните разкрития - събуди отново интереса към въпроса, пише CNN.

Снимка: Getty Images

Сега Тръмп е отстъпил малко по отношение на разкриването, като е инструктирал Министерството на правосъдието да поиска разсекретяване на "всички относими показания на Голямото жури, които подлежат на одобрение от съда". (Министерството на правосъдието го направи в петък, но е възможно това да не разкрие много или да не се случи скоро, като се има предвид, че показанията на голямото жури обикновено се пазят в тайна. А тези показания са само малка част от съответната информация.)

И така, какво знаем досега за отношенията между Тръмп и Епстийн Ето някои ключови въпроси.

1. Колко близки са били?

Puffy ankles and rotting flesh isn’t going to distract us from talking about The Trump-Epstein coverup.



Try again. pic.twitter.com/bnvi5U0P8u — 𝑀𝑒𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎 (@MeliMels99) July 17, 2025

Има противоречиви сигнали по тази тема. А напрегнатите усилия на Тръмп да омаловажи връзките им повдигнаха много въпроси. След като през 2019 г. Епстийн беше арестуван и обвинен в сексуален трафик на непълнолетни, Тръмп се дистанцира. "Е, аз го познавах, както всички в Палм Бийч го познаваха", каза Тръмп пред репортери по време на първия си мандат. "Имам предвид, че хората в Палм Бийч го познаваха. Той беше основна фигура в Палм Бийч. Преди много време се скарах с него. Мисля, че не съм разговарял с него от 15 години. Не бях негов фен."

След това Тръмп повтори още два пъти, че не е бил "фен" на Епстийн. Разказът му, че не е говорил с Епстийн от 2000 г. насам е подкрепен от репортажи. Вестник "The Washington Post" съобщи, че двамата мъже са се скарали, докато са се конкурирали за един и същ имот на брега на океана в Палм Бийч през 2004 г.

Снимка: Getty Images

Това би означавало, че разривът е възникнал преди Епстийн да си навлече сериозни правни проблеми; през 2006 г. той е обвинен в склоняване към проституция, а същата година се появяват съобщения, че срещу него се води разследване за предполагаем секс с непълнолетни. Но предположението на Тръмп, че отношенията му с Епстийн са били по-скоро случайни, и твърдението му, че "не му е бил фен", бяха поставени под въпрос, включително в коментар на самия Тръмп.

Изглежда, че отношенията им се простират още от 80-те години на миналия век. Според бордовите дневници Тръмп е летял със самолетите на Епстийн между Палм Бийч и Ню Йорк. Двамата са общували в имотите на другия. "The New York Times" съобщи, че през 1992 г. Мар-а-Лаго е бил домакин на конкурс за "момиче от календара", за който са пристигнали около две дузини жени. Но единствените присъстващи гости са били Тръмп и Епстийн, според бизнесмена от Флорида, който организирал събитието, Джордж Хурани, пише CNN.

I’m gonna post this every day so nobody forgets exactly who Pedophile Trump is and why the Epstein files have suddenly disappeared. pic.twitter.com/4snUbRt9oT — Morgan J. Freeman (@mjfree) July 19, 2025

Най-скандално е, че през 2002 г. Тръмп казва пред списание "New York", че Епстийн е "страхотен човек". "С него е много забавно да бъдеш", каза Тръмп. "Дори се говори, че той харесва красиви жени, колкото и аз, а много от тях са от по-младата страна. Няма съмнение в това - Джефри се наслаждава на социалния си живот".

През 2019 г. бившият съветник на Тръмп Сам Нънбърг заяви пред в. "The Washington Post", че е притискал Тръмп за връзките му с Епстийн през 2014 г., когато Тръмп е обмислял да се кандидатира за президентския пост. "В крайна сметка Доналд щеше да се среща с Епстийн, защото беше богат", каза Нънбърг, уверявайки, че Тръмп отдавна е прекъснал връзките си.

Снимка: Getty Images

Не е напълно ясно колко точно близки са били Тръмп и Епстийн. Дали това е било просто ситуация на влиятелни мъже, които от време на време са се забавлявали заедно и са ползвали частния самолет на Епстийн, защото така правят богатите хора? Това са социални ситуации, които са трудни за разбиране от повечето американци.

Но дори Тръмп наистина да е бил "негов фен", той е правил и други съмнителни твърдения. През януари 2024 г. той заявява в социалните мрежи: "Никога не съм бил в самолета на Епстийн...". Всъщност полетните дневници вече бяха показали, че Тръмп е летял на него седем пъти през 90-те години на миналия век.

BREAKING: New photo of Trump with Jeffrey Epstein released



Trump insiders told us. "Trump has been trying to ban this Photo from Google." pic.twitter.com/f7DNHc3CM7 — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) July 19, 2025

През 2019 г. Тръмп също така заяви, че не "познава британския принц Андрю", който е обект на обвинения, свързани с Епстийн, въпреки редица снимки, показващи Тръмп с херцога на Йорк. Тръмп често лъже и подвежда в публичните си изявления. И със сигурност има причина да омаловажава връзките си с Епстийн. Но ако отиде твърде далеч в тази посока, това подкопава доверието към него и подхранва подозренията за това, което може би крие.

2. А какво да кажем за последното отричане на Тръмп - за историята на "The Wall Street Journal"?

Не е ясно какво точно ще последва след историята на изданието, въпреки че тя вече събра на страната на Тръмп влиятелни лица от групата MAGA, които бяха критични към работата на администрацията с досиетата на Епстийн. Идеята, че Тръмп ще изпрати писмо за албума за рождения ден на Епстийн, не е толкова изненадваща, като се има предвид, че това е станало, когато двамата привидно са били в по-добри отношения (2003 г.) и че според съобщенията са били поискани десетки други писма. Идеята, че Тръмп ще бъде неприличен в това писмо, също не е изненадваща, като се има предвид миналото му.

Снимка: Getty Images

Но Тръмп и много от тези гласовити поддръжници заявиха, че това не звучи като него или като нещо, което той би направил. Крайнодясната активистка Лора Лумър - която беше призовала администрацията да назначи специален съветник, който да проучи работата с досиетата на Епстийн - бързо се притече на помощ на Тръмп. "Всеки, който действително ПОЗНАВА президента Тръмп, знае, че той не пише букви. Той пише бележки с големи черни маркери", написа тя в социалната мрежа X.

Но макар Тръмп да твърди, че не рисува картини, негови рисунки са се появявали и преди. Подписана от Тръмп скица на силуета на Манхатън беше продадена на търг през 2017 г. за повече от 29 000 долара, припомня CNN. Друга скица на Тръмп от 90-те години на миналия век на Емпайър Стейт Билдинг е продадена на търг през същата година. А в книга от 2008 г. Тръмп си спомня, че всяка година е дарявал скица с автограф на благотворителна организация.

How come Trump and Epstein always look happier than Trump and Melania? pic.twitter.com/4ady8eHiQ7 — 💙🌊 Zero Dark Twenty-Nine 🌊🌊🖋️🧫 (@herotimeszero) July 19, 2025

Разбира се, нищо от това не доказва, че той е написал това писмо и е нарисувал придружаващата го рисунка. Но отново Тръмп подкопава собствената си достоверност. Защо да лъже за рисуването на драскулки - особено след като това е лесно опровержимо? И е възможно да научим повече за това. Говори се, че Гилейн Максуел може да даде показания пред Конгреса.

3. Присъства ли Тръмп в досиетата на Епстийн?

Усилията на Тръмп да заглуши разговорите за Епстийн само засилиха подозренията, че името му може да е в досиетата, които администрацията му не е успяла да представи. Вече знаем, че името на Тръмп фигурира в бордовите дневници на Епстийн. Личният адресен указател на Епстийн, който изтече през 2009 г., съдържа 14 телефонни номера на Тръмп, Мелания Тръмп и персонала на Тръмп, според съобщения в медиите. При претърсване на имението на Епстийн в Палм Бийч през 2005 г. са открити две писмени съобщения за телефонни обаждания от Тръмп, припомня CNN.

Снимка: Getty Images

Така че не е изключено той да се намира в досиетата, за които настояват поддръжниците му. Разбира се, самото посочване на името не би означавало, че Тръмп е извършил нещо нередно. Но то би могло да създаде политически главоболия - както показва отзвукът от историята на "The Wall Street Journal" - и както показва съвсем публичното нежелание на Тръмп да предостави повече документи.

Бившият главен съветник на Тръмп Илон Мъск твърдеше миналия месец, докато се нахвърляше върху Тръмп, че президентът наистина е бил в досиетата на Епстийн, добавяйки: "Това е истинската причина, поради която те не са били публикувани". Той обаче не предостави никакви доказателства за твърденията си и по-късно изтри поста.

Even across the pond, they’re not letting this slide. 🤣



Activists put up a poster of Trump and Epstein near the U.S. Embassy in London. pic.twitter.com/mS5POwoftn — Christopher Webb (@cwebbonline) July 19, 2025

Във вторник Тръмп беше попитан дали главният прокурор Пам Бонди му е казала, че името му е в досиетата, и той не отговори директно. "Тя ни даде само много бърз брифинг за достоверността на различните неща, които са видели", каза Тръмп.

4. Какво е знаел Тръмп за наклонностите на Епстийн?

Коментарът на Тръмп от 2002 г. за вкуса на Епстийн към жени "от по-младата страна" също се стовари върху него, засилвайки теориите, че той може да е знаел нещо за това, с което се е занимавал Епстийн. Това остава спекулативно и недоказано. Тръмп също така не е казал нищо за непълнолетни момичета, а е посочил млади "жени".

Снимка: Getty Images

Но въпросите за това кой какво е знаел и кога с поведението на Епстийн отдавна не са решени. Имотът на Тръмп в Мар-а-Лаго е бил фон на някои от прегрешенията на Епстийн. Социалните връзки на Епстийн и Тръмп често се въртят около жени.

Според разказа на Нънбърг пред "The Washington Post" от 2019 г. Тръмп е казал, че е забранил на Епстийн да пребивава в Мар-а-Лаго заради неправомерното му поведение. Според Нънбърг Тръмп е казал, че е направил това, защото Епстийн е наел млада жена, която е работила там, да му прави масажи. Това е станало години преди разследването срещу Епстийн да стане публично достояние, пише CNN. "Той е истински гадняр, забраних го", е казал Тръмп според Нънбърг.

Other than the dumbest, most gullible motherfuckers on the planet, Trump supporters, everyone knows Trump was Jeffrey Epstein's best friend and wingman, who viewed fucking children as sport. Trump has admitted to being a sexual predator. It's not a secret.pic.twitter.com/YTgHGc8fsM — Bill Madden (@maddenifico) July 19, 2025

Многобройни доклади, включително книга от 2020 г. на репортерите на "Miami Herald" и "The Wall Street Journal" свързват забраната на Епстийн да посещава "Мар-а-Лаго" с предполагаеми увъртания към дъщерята тийнейджърка на член на "Мар-а-Лаго". Покойната жертва на Епстийн Вирджиния Джуфре заяви, че е била вербувана в кръга за сексуален трафик, докато е работила в Мар-а-Лаго през 2000 г.

Адвокатът Брад Едуардс заяви, че Тръмп "не е дал никакви признаци, че е замесен в нещо нередно".

5. Какво се случва със странните коментари на Тръмп за Максуел през 2020 г.?

Снимка: Getty Images

Докато през 2019 г. Тръмп бързо се дистанцира от Епстийн, коментарът му през следващата година, след като Максуел беше обвинена, беше различен - и донякъде странен. "Но ѝ желая добро, каквото и да е", каза Тръмп пред репортери в края на юли 2020 г.

Въпреки сериозната критика към това - да пожелае добро на обвинена (и по-късно осъдена) сексуална трафикантка на деца - Тръмп няколко седмици по-късно се надскочи неколкократно, когато беше притиснат от тогавашния репортер на Аксиос Джонатан Суон колко странно звучи това. "Да, желая ѝ всичко добро", каза Тръмп на Суон. "Бих ви пожелал всичко добро. Пожелавам добро на много хора. Успех. Нека докажат, че някой е виновен." Тръмп добави, когато беше притиснат отново: "Пожелавам й добро. Не търся нищо лошо за нея. Не търся нищо лошо за никого.", припомня CNN.