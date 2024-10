Пентагонът: Ракетите ни са твърде скъпи, Украйна да ползва свои дронове за удари дълбоко в Русия (ВИДЕО)

Украйна трябва да разчита на собствени дронове за нанасяне на удари на далечни разстояния в Русия, защото западните ракети са твърде скъпи. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин по темата с молбите на Киев да бъде вдигнато ограничението за използване на далекобойни оръжия по руски цели.

Той отбеляза, че Украйна вече е демонстрирала ефективността на своите безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие при нанасянето на такива удари, по-специално срещу стратегически складове за боеприпаси в Русия: Унищожените ирански ракети в Котлубан: CNN показа цялата операция на украинците (ВИДЕО).

„Те са в състояние да произвеждат тези безпилотни самолети в Украйна, драстично да увеличат производството им. Тези дронове се оказаха много ефективни и точни. Трябва да се вземе предвид фактът, че цената на една прецизно управляема ракета в някои случаи доближава един милион долара - в зависимост от вида. Те могат да произвеждат дронове в големи количества на ниска цена. Така че, когато погледнете баланса и ефектите, които се създават на бойното поле, мисля, че това е чудесна възможност", каза Остин.

Ръководителят на Пентагона отбеляза, че украинците могат да използват своите дронове, както намерят за добре.

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди темата с далекобойните оръжия през септември, когато беше на визита в САЩ. Западът не разрешава на Киев да използва такива ракети на повече от 100 км навътре в Русия, и то не навсякъде. Съответно - руснаците местят потенциалните мишени още по-далеч от границата. Аргументите на администрацията на Джо Байдън и на германския канцлер Олаф Шолц например са, че всичко това би довело до ескалация във войната.

Според британски медии премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър не е против украинците да използват ракети Storm Shadow, но крайното решение пак е в САЩ, защото американците снабдяват Киев с ключовите технологии за насочване на оръжията.

Президентът на САЩ Джо Байдън предупреди, че Украйна и нейните партньори ги очаква тежка зима. От Берлин, където е на визита при Шолц, той призова партньорите да продължат да подкрепят Киев.

Американският президент подчерта, че съюзниците от НАТО трябва да „предоставят нашата подкрепа, докато Украйна постигне справедлив и устойчив мир“. Байдън също така осъди руския диктатор Владимир Путин за „бруталната атака срещу Украйна“, имайки предвид началото на инвазията през февруари 2022 г., предаде РБК-Украйна.

Байдън благодари на Олаф Шолц и германското правителство за „неуморната“ им работа, за да гарантират, че „Украйна печели, а Путин губи“.

Германският канцлер каза, че Берлин ще подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. „Путин е направил погрешни изчисления. Той няма да може да издържи на тази война“, заяви Шолц.

